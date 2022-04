Was NATO-Staaten an Waffen in die Ukraine schicken

Panzerfäuste, Handgranaten und Maschinengewehre, aber keine Panzer und schwere Artillerie - so sieht die bisherige Bilanz deutscher Waffenlieferungen in die Ukraine aus. Aus den deutschen Bundeswehrbeständen sollen auch künftig keine schweren Waffen in die Ukraine geliefert werden. Auf einer Liste mit Angeboten der deutschen Industrie stehen nur zwölf Mörser, die in diese Kategorie eingeordnet werden können. Andere NATO-Partner kündigen dagegen an, auch schweres Geschütz Richtung Kiew zu verschicken.