„Wir genießen das Osterfest trotzdem“

Beim „Krone“-Lokalaugenschein auf dem Ostermarkt Am Hof in der Innenstadt herrschte trotz der aktuellen Umstände eine gute und positive Stimmung. Auch der Tenor unserer Umfrage ist beinahe ident. Obwohl die aktuelle Teuerung stark in den Geldbörsen der Wienerinnen und Wiener zu spüren ist, wird auf das Osterfest auf keinen Fall verzichtet. Andrea Ehm (36) sagt, dass sie vor allem beim täglichen Einkauf von Lebensmitteln die stark gestiegenen Preise spürt.