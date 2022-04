So wird das Wetter in der Karwoche in Kärnten

Ám Montag dominiert in ganz Kärnten der Sonnenschein - kleinere Quellwolken bleiben harmlos. Vor allem im Gailtal und im Raum Villach kommt immer wieder föhniger Südwestwind auf. Tageshöchstwerte 11 bis 16 Grad. Noch milder wird es am Dienstag: Dünne Wolken und harmlose tiefe Wolken können die Sonne nicht trüben. Hat es in der Früh noch um die 0 Grad, wird es am Nachmittag mit bis zu 21 Grad richtig warm.