So soll die neue Stadthalle in Klagenfurt aussehen

Neben dem VIP-Raum entstehen zehn VIP-Boxen und ein eigener Medienbereich. Unter dem Dach gibt es Galerien mit Sitzplätzen. Auch an die Fanklubs wird gedacht. In der zweiten Bauetappe in der Sommerpause 2023 werden die gesamte Hallen-Hülle und der Vorplatz erneuert. Auch eine Hall of Fame soll entstehen. Die Baukosten betragen 8,7 Millionen Euro, mehr als die Hälfte bezahlt KAC-Präsidentin Heidi Goess-Horten, 3,2 Millionen der Bund. Den Rest übernehmen Land und Stadt.