Erste Abrissarbeiten für den Ausbau der Eishalle

In Villach soll ein Bundesleistungszentrum für den Dameneishockeysport entstehen. Bei den Verhandlungen gab es auch vom Bund eine grundsätzliche Zusage zur Mitfinanzierung. „Eine entsprechende Absichtserklärung seitens des Sportministeriums wurde uns jetzt schriftlich zugestellt. Wir haben es gemeinsam mit der Stadt Villach geschafft, Bundesmittel zu lukrieren. Ein wichtiger Schritt für die Realisierung dieses 23-Millionen-Euro-Projektes“, so Landeshauptmann Peter Kaiser. Bürgermeister Günther Albel will nun so rasch als möglich mit den bereits vorbereiteten Ausschreibungen beginnen.