KAC-Eishalle wird um 8,7 Millionen umgebaut

Eine komplett neue Halle wird nicht gebaut, die bestehende Struktur bleibt. Die Hülle soll an den bereits neuen Kabinentrakt angeglichen werden, innen will man die Sichtbarkeit verbessern. Baustart ist laut Architekt im April 2022, im Herbst 2023 soll alles fertig sein. Die Bauarbeiten sollen vorrangig in den spielfreien Monaten stattfinden.