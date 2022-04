„Egal was,egal wie, Hauptsache, Arbeit!“

Als vor mehr als einem Monat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hatte, setzte die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg ein. Alleine in der Bundeshauptstadt wurden bereits 16.000 Flüchtlinge registriert.Doch nun kommen die ersten Vertriebenen auch im System des Arbeitsmarktservice an. Beim „Krone“-Lokalaugenschein im Beratungszentrum im Austria Center wird am Infopoint des AMS bereits vermittelt. Oxsana Marushkyna (37) und Olena Trerdokhlib (35) arbeiteten in Juschnoukrajinsk im Süden der Ukraine als Elektroingenieurinnen im Kernkraftwerk. Bei uns ein Nischenberuf. „Egal was, egal wie, wir möchten arbeiten!“, sind sich die beiden Mütter einig. Für eine Arbeitsaufnahme braucht man jedoch eine Beschäftigungsbewilligung.