Erste Job-Pläne für Geflüchtete aus der Ukraine

Auch wenn viele davon ausgehen, dass die meisten Vertriebenen aus der Ukraine nach dem Krieg wieder zurückkehren wollen, wird auch an der Eingliederung der Betroffenen in den heimischen Arbeitsmarkt gearbeitet. Konkret gibt es Hoffnung auf 10.000 Jobs in den Bereichen IT, Gastronomie und im Sozialbereich - dabei will eine neue Plattform von Wirtschafts- und Hilfsorganisationen nun helfen. Fraglich bleibt jedoch weiterhin die nach wie vor offene Frage zur Zuverdienstgrenze.