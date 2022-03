In der Ukraine kommen Kamikaze-Drohnen zum Einsatz

Wachsende Besorgnis, doch Verbot scheiterte

In Sicherheitskreisen löst der Einsatz solcher Kamikaze-Drohnen, die theoretisch auch autonom Entscheidungen über Leben und Tod treffen können, Sorge aus. „Die Vorstellung eines Killerroboters, bei dem künstliche Intelligenz mit einer Waffe verschmolzen ist, diese Technologie ist da und wird auch genutzt“, sagt Zachary Kallenborn vom National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism in den USA.