So stehen Parteien zur Mietbeihilfe für Häftlinge

Wenn ein Krimineller nach einem Verbrechen zu einer Haftstrafe von bis zu einem Jahr verdonnert wird, heißt das noch lange nicht, dass er in Wien keine Subvention erhält. Wie berichtet, zahlt die Stadt bzw. der Steuerzahler einigen Inhaftierten eine Mietbeihilfe für Privatwohnungen während der Zeit des Arrests, damit sich der Täter danach keine neue Bleibe suchen muss. Geregelt ist das nach dem Wiener Mindestsicherungsgesetz, was zu einer hitzigen Debatte führt.