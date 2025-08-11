Vorteilswelt
Qualität, auf die Du zählen kannst

11.08.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Emma)

Kühler Schlaf, frische Nächte und ein attraktiver Gewinn: Beim Emma-AirGrid Gewinnspiel gibt es die Emma Elite AirGrid Matratze und 2x Emma Elite Stützpolster im Wert von bis zu 2.900€ zu gewinnen. Die AirGrid-Technologie steht für sanfte Druckentlastung und kühlender Komfort- ideal für warme Sommernächte.

Für deinen kühlen Sommer
Dein Cool-down beginnt hier: Die AirGrid-Reihe von Emma zeichnet sich durch ein thermoregulierendes, gelartiges Material aus, welches sich im Vergleich zu Schaumstoff langsamer erwärmt. Dank der einzigartigen Wabenstruktur kann die Luft ungehindert zirkulieren und sorgt für ein kühles Schlafklima und verhindert ein stickiges, schwitziges Gefühl.

(Bild: Emma)

Langlebigkeit & Sicherheit
Für ein Jahrzehnt voller Komfort: Matratzen von Emma sind auf mindestens 10 Jahre Form- und Stützverhalten ausgelegt. Die Leistung ist durch hunderte Stunden Entwicklung und umfangreiche Testzyklen abgesichert – für ein Jahrzehnt verlässliche Unterstützung. Dafür verwenden wir sorgfältig ausgewählte, geprüfte Materialien, die langanhaltenden Komfort bieten. Ein globaler Vertrauensbeweis: Bereits haben 5 Millionen Menschen auf Emma vertraut.

Sommer Sale – bis zu 55% Rabatt

Parallel zum Gewinnspiel läuft der Sommer Sale auf ausgewählte Produkte. Frischer Schlaf – jetzt HIER entdecken!

(Bild: Emma)

So machst Du mit
Fülle einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 22. August 09:00 Uhr aus und schon nimmst du an der Verlosung von einer Emma Elite AirGrid Matratze und 2 Emma Elite Stützpolstern teil. 

