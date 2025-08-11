„Mega! Ein Titel daheim ist etwas ganz Besonderes“

Schritt für Schritt kämpft sich Sinja Kraus seit Jahren die Leiter in die Spitze der Tenniswelt empor. Nun hat sie die nächste Stufe erreicht. In Amstetten holte sie ihre zweite Trophäe bei einem W75-Turnier, ihre zweite heuer. Mit der sie in der nächsten Weltrangliste, die aufgrund des zweiwöchigen Masters-Turniers in Cincinnati erst am 18. August erscheint, besser denn je platziert sein wird. Wohl um Rang 135.