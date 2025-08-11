Wie verhüte ich, ohne mein Krebsrisiko zu erhöhen?

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen: Laura S. (19): „Gibt es Verhütungsmittel ohne Hormone? Denn ich habe gehört, dass es hier ein Krebsrisiko geben könnte!“
Priv.-Doz. Dr. Karoline Mayer-Pickel, Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Medizinische Universität Graz: Beispiele für Verhütung ohne Hormone sind reversible Methoden, die ein Zusammentreffen von Spermium und Eizelle, entweder chemisch oder mechanisch verhindern. Am bekanntesten ist das Kondom. Neben der Verhütung ist dieses auch effektiv als Prävention vor Geschlechtskrankheiten, insbesondere HIV.
Für Frauen gibt es das Diaphragma, die Portiokappe und das Frauenkondom. Eine weiter nicht-hormonelle Verhütungsmethode sind kupferfreisetzenden Pessare, welche z.T. Legierungen aus Silber und Gold haben, kommen in unterschiedlichen T- und Ankerform vor, sowie in Ballform und als Kette.
Die sogenannte „natürliche Familienplanung“, bei der durch Beobachtung und Interpretation von hormonabhängigen Zyklusparametern (Temperatur, Zervixschleim) die fruchtbaren Tage bestimmt werden, ist eine weitere theoretische Möglichkeit der Empfängnisverhütung.
Immer noch unklar ist, ob hormonelle Verhütungsmethoden ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs darstellen. Es gibt Daten, die kein, aber auch welche eine geringe Gefahr für die Entwicklung von Brustkrebs zeigen. Eine geringgradige Risikoerhöhung sowohl während als auch nach Anwendung oraler Kontrazeptiva kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Ob hormonelle Verhütungsmittel das Wiederauftreten von Brustkrebs erhöhen, ist ebenfalls nicht geklärt, kann jedoch auch nicht ausgeschlossen werden. Daher sollte diese Form der Verhütung bei Frauen nach Brustkrebs nicht verwendet werden.
Beim Gebärmutterhalskrebs verhält es sich ähnlich. Es gibt Literatur, die kein erhöhtes Risiko beschreibt, andere wiederum berichten sogar von einer stark erhöhten Gefahr. Diese besteht für die Dauer der Einnahme als auch bis 20 Jahre nach Absetzen der Pille.
Anders sieht es beim Eierstockkrebs aus. Studien zeigten ein reduziertes Risiko für die Entstehung eines Karzinoms. Das Gleiche gilt für Gebärmutterkrebs und Darmkrebs. Wichtig ist auf jeden Fall ein Beratungsgespräch mit dem Frauenarzt durchzuführen, um Nutzen und Risiko abzuwägen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.