Wie verhüte ich, ohne mein Krebsrisiko zu erhöhen?

Immer noch unklar ist, ob hormonelle Verhütungsmethoden ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs darstellen. Es gibt Daten, die kein, aber auch welche eine geringe Gefahr für die Entwicklung von Brustkrebs zeigen. Eine geringgradige Risikoerhöhung sowohl während als auch nach Anwendung oraler Kontrazeptiva kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.