Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leser fragen

Wie verhüte ich, ohne mein Krebsrisiko zu erhöhen?

Gesund
11.08.2025 06:30
Verhütungsmethoden sollten immer ausführlich mit einem Facharzt besprochen werden.
Verhütungsmethoden sollten immer ausführlich mit einem Facharzt besprochen werden.(Bild: Leonid Iastremskyi)

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen: Laura S. (19): „Gibt es Verhütungsmittel ohne Hormone? Denn ich habe gehört, dass es hier ein Krebsrisiko geben könnte!“

0 Kommentare

Priv.-Doz. Dr. Karoline Mayer-Pickel, Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Medizinische Universität Graz: Beispiele für Verhütung ohne Hormone sind reversible Methoden, die ein Zusammentreffen von Spermium und Eizelle, entweder chemisch oder mechanisch verhindern. Am bekanntesten ist das Kondom. Neben der Verhütung ist dieses auch effektiv als Prävention vor Geschlechtskrankheiten, insbesondere HIV.

Für Frauen gibt es das Diaphragma, die Portiokappe und das Frauenkondom. Eine weiter nicht-hormonelle Verhütungsmethode sind kupferfreisetzenden Pessare, welche z.T. Legierungen aus Silber und Gold haben, kommen in unterschiedlichen T- und Ankerform vor, sowie in Ballform und als Kette.

Die sogenannte „natürliche Familienplanung“, bei der durch Beobachtung und Interpretation von hormonabhängigen Zyklusparametern (Temperatur, Zervixschleim) die fruchtbaren Tage bestimmt werden, ist eine weitere theoretische Möglichkeit der Empfängnisverhütung.

Immer noch unklar ist, ob hormonelle Verhütungsmethoden ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs darstellen. Es gibt Daten, die kein, aber auch welche eine geringe Gefahr für die Entwicklung von Brustkrebs zeigen. Eine geringgradige Risikoerhöhung sowohl während als auch nach Anwendung oraler Kontrazeptiva kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Ob hormonelle Verhütungsmittel das Wiederauftreten von Brustkrebs erhöhen, ist ebenfalls nicht geklärt, kann jedoch auch nicht ausgeschlossen werden. Daher sollte diese Form der Verhütung bei Frauen nach Brustkrebs nicht verwendet werden.

Beim Gebärmutterhalskrebs verhält es sich ähnlich. Es gibt Literatur, die kein erhöhtes Risiko beschreibt, andere wiederum berichten sogar von einer stark erhöhten Gefahr. Diese besteht für die Dauer der Einnahme als auch bis 20 Jahre nach Absetzen der Pille.

Anders sieht es beim Eierstockkrebs aus. Studien zeigten ein reduziertes Risiko für die Entstehung eines Karzinoms. Das Gleiche gilt für Gebärmutterkrebs und Darmkrebs. Wichtig ist auf jeden Fall ein Beratungsgespräch mit dem Frauenarzt durchzuführen, um Nutzen und Risiko abzuwägen.

Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Karin Rohrer-Schausberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Klein, aber mächtig
Multitalent Schilddrüse: So wichtig ist das Organ
Kardiale Amyloidose
Wie man seltene Krankheit erkennt und behandelt
Frauengesundheit
Infektionen im Intimbereich: Symptome und Therapie
Experte klärt auf
Gesunde Venen: Darauf kommt es an
Herzinfarkt
Ursachen und präventive Maßnahmen im Überblick
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
196.347 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
187.194 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
140.272 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1600 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1419 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
998 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Mehr Gesund
Leser fragen
Wie verhüte ich, ohne mein Krebsrisiko zu erhöhen?
Gefahr von Keimen
So kommt Tiefgekühltes sicher auf den Grillrost
Krone Plus Logo
Dr. Worseg warnt
Schönheitschirurg: „Es kann zu Lähmungen kommen“
Krone Plus Logo
Tückische Nervengifte
Mehrere Tote: DAS macht Botulismus so gefährlich!
Auch schon umgekippt?
Ohnmacht: Plötzlich wird es schwarz vor Augen

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf