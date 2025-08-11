Pfiffe nach Pleite! „Da sieht man wieder, wie …“

Vor rund zwei Monaten haben die Violetten noch vom Titel geträumt, nun macht sich in der noch jungen Saison am Verteilerkreis bereits Krisenstimmung breit. Begleitet von Pfiffen wurden die Austria-Akteure am Sonntag nach der 0:2-Heimniederlage in der Fußball-Bundesliga gegen den Wolfsberger AC in die Katakomben verabschiedet. Nicht nur die Ergebnisse, sondern auch das Auftreten der Mannschaft sorgen im und um den Verein für Frust.