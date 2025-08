Trump vs. Medwedew: So funktionieren Atom-U-Boote

Säbelrasseln wie im Kalten Krieg: Russlands Ex-Präsident Medwedew und US-Präsident Trump liefern sich seit Tagen einen Online-Schlagabtausch und bauen eine militärische Drohkulisse auf. Trump kündigte die Verlegung US-amerikanischer Atom-U-Boote in russlandnahe Gewässer an. Der Kreml mahnte zur „Vorsicht“ und erklärte, man habe die US-Flotte „im Visier“. Zeit, sich das nukleare Arsenal in der Tiefe genauer anzusehen.