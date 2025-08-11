Herdenschutz versus Abschuss: Wolf als Gejagter

Drei Wolfsattacken in nur einer Woche erschüttern aktuell das Waldviertler Hochland (NÖ), und zwar bei einem Ziegenhalter in Schönbichl und zweimal bei der Familie Hinterholzer in Kleinpertenschlag. „Vier bis sechs Rudel leben hier, der Rehbestand ist eingebrochen – jetzt reißen sie unsere letzten Weidetiere“, warnt Wolfstop-Obmann und selbst Landwirt Gerhard Fallent. Besonders tragisch: Die Vierbeiner werden nach höchsten Tierwohlstandards gehalten – jetzt wurden gerade diese gerissen – direkt neben dem jeweiligen Haus, in Sichtweite von Kindern. „Die Sicherheit ist nicht mehr gegeben“, behauptet Fallent. Seine Sorge: mit jedem Riss verlieren Menschen mehr als Tiere – sie verlieren Vertrauen, Sicherheit und oft den Hof. „Wir bluten emotional und wirtschaftlich aus. Und alle schauen zu.“