Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ski-Ass vor Comeback

Nach Horror-Sturz: „Sommer hat anderen Geschmack“

Ski Alpin
11.08.2025 07:00
Mattia Casse will bei den Olympischen Spielen in seiner Heimat nochmal angreifen.
Mattia Casse will bei den Olympischen Spielen in seiner Heimat nochmal angreifen.(Bild: GEPA)

Ski-Routinier Mattia Casse ist nach seinem Horror-Sturz inklusve schwerer Verletzung in Kvitfjell auf dem Weg zurück. Mit 35 Jahren will der Italiener bei den Olympischen Spielen in seiner Heimat nochmal aufzeigen und betont deshalb: „Dieser Sommer hat einen anderen Geschmack.“ 

0 Kommentare

In der vergangenen Saison zeigte Speed-Spezialist Casse, dass mit ihm immer noch zu rechnen ist. Der 35-Jährige sammelte viele Top-Resultate und krönte sich in Gröden zum Super-G-Sieger. Dann allerdings stoppte ihn ein böser Trainingssturz in Norwegen.

Der Italiener zog sich dabei eine komplizierte Ellenbogen-Fraktur zu. Eine Operation war nötig und seither arbeitet Casse intensiv an seinem Comeback. Denn es steht nochmal ein besonderer Winter an. Die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina.

Zurück auf der Piste
„Dieser Sommer hat einen anderen Geschmack, weil im Winter die Olympischen Spiele zu Hause anstehen. Das gibt mir Motivation und Selbstvertrauen“, zeigt sich Casse gegenüber dem italienischen TV-Sender „Rai“ kämpferisch. Deshalb war für den Speed-Spezialisten ein Aufgeben nach seiner Verletzung niemals eine Option. 

Lesen Sie auch:
Mattia Casse
Im Kvitfjell-Training
Nach Horror-Sturz von Casse: Die Diagnose ist da!
05.03.2025

Und der Wille zum Comeback scheint sich gelohnt zu haben. Mittlerweile konnte der 35-Jährige sogar wieder erste Trainingstage auf dem Schnee absolvieren. „Für Mitte August war der Schnee sehr gut. Die Pisten waren hart und haben bis zur Mittagszeit gut gehalten“, freut sich Casse. Er ist bereit, noch einmal anzugreifen! 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
196.347 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
187.194 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
140.272 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1600 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1419 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
998 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Mehr Ski Alpin
Ski-Ass vor Comeback
Nach Horror-Sturz: „Sommer hat anderen Geschmack“
Krone Plus Logo
Liensberger gesteht:
„Es ist schon jetzt extrem emotional für mich“
Quer durch Kärnten
ÖSV-Ass Truppe lief 38 Kilometer für die Schwester
Erkennen Sie sie?
Welche ORF-Ski-Expertin schickt hier Urlaubsgrüße?
„Wunderschöne Zeit“
Sohn von Schweizer Legende hört mit 30 Jahren auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf