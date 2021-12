„Killerroboter“: Diplomaten beraten über Grenzen

Im Namen von rund 120 blockfreien Staaten forderte Venezuela am Montag in Genf rechtlich verbindliche Regeln. Länder mit größeren Waffenproduktionen sind dagegen. Die neue deutsche Bundesregierung strebt laut Koalitionsvertrag die verbindliche internationale Ächtung solcher Waffen an. Auch Österreich fordert ein Verbot von automatisierten Waffensystemen.