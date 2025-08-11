Starb Python an Narkose? „Krimi“ um tote Schlange

Erst kürzlich stand das Haus des Meeres in der Kritik, weil der Verein „Blauer Kreis“, der 35 Jahre lang aufopferungsvoll die Reptilien-Auffangstation im Gebäude führte, und auch einige der Pflegetiere, hinauskomplimentiert wurden. Man danke den engagierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ließ das Haus des Meeres auf Anfrage der „Krone“ verlauten. Dennoch möchte man sich neu ausrichten. Man versprach, die Auffangstation auch in Zukunft betreiben zu wollen.