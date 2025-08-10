Glasner: „Darauf haben wir keinen Einfluss!“

Laut UEFA-Regeln ist es untersagt, dass zwei oder mehrere von einer Institution kontrollierte Vereine im gleichen Wettbewerb antreten. Lyon bleibt im Wettbewerb, weil es einen Zwangsabstieg aus der französischen Ligue 1 abwenden konnte. Für Palace bekam Ligakonkurrent Nottingham Forest den Startplatz in der Europa League, obwohl der Klub den Europacup als Tabellensiebenter knapp verpasst hatte.