D-Day für Palace

Glasner: „Darauf haben wir keinen Einfluss!“

Fußball International
10.08.2025 23:15

Am Sonntag gewann Oliver Glasner den Community Shield im Londoner Wembley Stadium gegen Liverpool nach einem 2:2 nach regulärer Spielzeit im Elfmeterschießen mit 3:2, am Montag entscheidet sich, ob Crystal Palace in der Conference League oder der Europa League starten wird. 

0 Kommentare

„Wir haben mit unserer Überzeugung gewonnen und den Titel geholt, aber dieser Entscheidung haben wir keinen Einfluss, also müssen wir sie so akzeptieren, wie sie fällt“, sagte Glasner der Pressekonferenz nach dem Spiel. 

(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Hintergrund: Die UEFA hatte den englischen Premier-League-Klub am 11. Juli von der Europa League in die klassentiefere Conference League zurückversetzt. Grund für die Entscheidung sind Regularien beim sogenannten Multi-Club-Ownership. Gegen diese haben nach Ansicht der UEFA sowohl FA-Cup-Gewinner Palace als auch Olympique Lyon verstoßen, weil bis vor Kurzem der US-Amerikaner John Textor große Anteile an beiden Clubs hielt.

Lesen Sie auch:
Oliver Glasner holte mit Crystal Palace bereits zwei Trophäen.
Zweiter Titel-Triumph
Glasner: „Ich mag es, in Wembley zu gewinnen!“
10.08.2025
Community Shield
Sensation! Zweiter Titel für Glasner mit Palace
10.08.2025

Laut UEFA-Regeln ist es untersagt, dass zwei oder mehrere von einer Institution kontrollierte Vereine im gleichen Wettbewerb antreten. Lyon bleibt im Wettbewerb, weil es einen Zwangsabstieg aus der französischen Ligue 1 abwenden konnte. Für Palace bekam Ligakonkurrent Nottingham Forest den Startplatz in der Europa League, obwohl der Klub den Europacup als Tabellensiebenter knapp verpasst hatte.

Porträt von krone Sport
krone Sport
