Genug amüsiert

Ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Sommer sich dem Ende zuneigt, ist der Beginn der „Sommergespräche“ im ORF. Glücklicherweise ist niemand gezwungen, sich das anzutun. Außer dem Moderator, den politischen Gästen und einer Armee von Technikern und Kameraleuten.

An lauen Abenden wie heute weiß man sich freilich Besseres, als Leonore Gewessler (Grüne) zu lauschen. Dabei wäre vielleicht interessant zu erfahren, ob die Frau so lustig schwafeln kann wie Werner Kogler.