„Bin enttäuscht!“ Fan-Eklat lässt Wogen hochgehen

Der Triumph von Trainer Oliver Glasner und Crystal Palace im Community Shield ist von einer unschönen Fan-Aktion überschattet worden. Ein Teil der Palace-Anhänger störte nämlich die Schweigeminute für den vor wenigen Wochen tödlich verunglückten ehemaligen Liverpool-Kicker Diogo Jota. Das Gedenken wurde dadurch deutlich beeinträchtigt. „Ich bin enttäuscht“, ärgert sich „Reds“-Star Virgil van Dijk.
Der nächste große Triumph für Glanser und sein Team – und doch haben einige Fans für einen bitteren Beigeschmack gesorgt. Denn noch vor Beginn des Spiels wurde eine Trauerminute für Jota und seinen ebenfalls tödlich verunglückten Bruder Andre Silva abgehalten. Diese wurde aber von einigen Palace-Fans mit lauten Rufen gestört.
Schweigeminute musste abgebrochen werden
Schließlich musste die Schweigeminute sogar vorzeitig abgebrochen werden – es folgte ein heftiges Pfeifkonzert gegen die Störenfriede. Und auch nach dem Spiel herrscht weiter Unverständnis über die unnötige Aktion. „Ich bin enttäuscht. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Es gab viele Versuche, das zu unterbinden, aber das hat nichts gebracht – es ist, wie es ist“, resümiert Routinier van Dijk mit einem Kopfschütteln.
„Warum um alles in der Welt gibt es ein paar Leute im Stadion, die diesen Augenblick zerstören? Das ist für mich völlig unverständlich“, zeigen sich auch die Kommentatoren Darren Fletcher und Ally McCoist fassungslos. Die Respektlosigkeit einiger Palace-Fans wirft also einen Schatten über die große Titelfeier ...
Kommentare
