Ärger für Glasner-Klub

„Bin enttäuscht!“ Fan-Eklat lässt Wogen hochgehen

Fußball International
11.08.2025 06:04
Der Sieg von Crystal Palace gegen Liverpool wurde von einer respektlosen Fan-Aktion ...
Der Sieg von Crystal Palace gegen Liverpool wurde von einer respektlosen Fan-Aktion überschattet.(Bild: AFP/APA/Glyn KIRK)

Der Triumph von Trainer Oliver Glasner und Crystal Palace im Community Shield ist von einer unschönen Fan-Aktion überschattet worden. Ein Teil der Palace-Anhänger störte nämlich die Schweigeminute für den vor wenigen Wochen tödlich verunglückten ehemaligen Liverpool-Kicker Diogo Jota. Das Gedenken wurde dadurch deutlich beeinträchtigt. „Ich bin enttäuscht“, ärgert sich „Reds“-Star Virgil van Dijk.

0 Kommentare

Der nächste große Triumph für Glanser und sein Team – und doch haben einige Fans für einen bitteren Beigeschmack gesorgt. Denn noch vor Beginn des Spiels wurde eine Trauerminute für Jota und seinen ebenfalls tödlich verunglückten Bruder Andre Silva abgehalten. Diese wurde aber von einigen Palace-Fans mit lauten Rufen gestört.

Lesen Sie auch:
Die Fußball-Welt trauert: Auch Virgil van Dijk (li.) und Andy Robertson (Mitte) nehmen Abschied.
Bilder von Trauerfeier
Abschied von Diogo Jota, FC Liverpool hilft Witwe
05.07.2025
Verheerender Unfall
Neue Details zum tragischen Tod von Diogo Jota
08.07.2025
Community Shield
Sensation! Zweiter Titel für Glasner mit Palace
10.08.2025

Schweigeminute musste abgebrochen werden
Schließlich musste die Schweigeminute sogar vorzeitig abgebrochen werden – es folgte ein heftiges Pfeifkonzert gegen die Störenfriede. Und auch nach dem Spiel herrscht weiter Unverständnis über die unnötige Aktion. „Ich bin enttäuscht. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Es gab viele Versuche, das zu unterbinden, aber das hat nichts gebracht – es ist, wie es ist“, resümiert Routinier van Dijk mit einem Kopfschütteln. 

Virgil van Dijk (links) und Liverpool-Trainer Arne Slot
Virgil van Dijk (links) und Liverpool-Trainer Arne Slot(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

„Warum um alles in der Welt gibt es ein paar Leute im Stadion, die diesen Augenblick zerstören? Das ist für mich völlig unverständlich“, zeigen sich auch die Kommentatoren Darren Fletcher und Ally McCoist fassungslos. Die Respektlosigkeit einiger Palace-Fans wirft also einen Schatten über die große Titelfeier ... 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf