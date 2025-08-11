„Bin enttäuscht!“ Fan-Eklat lässt Wogen hochgehen

Schweigeminute musste abgebrochen werden

Schließlich musste die Schweigeminute sogar vorzeitig abgebrochen werden – es folgte ein heftiges Pfeifkonzert gegen die Störenfriede. Und auch nach dem Spiel herrscht weiter Unverständnis über die unnötige Aktion. „Ich bin enttäuscht. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Es gab viele Versuche, das zu unterbinden, aber das hat nichts gebracht – es ist, wie es ist“, resümiert Routinier van Dijk mit einem Kopfschütteln.