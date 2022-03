Ärztemangel: Land stockt jetzt Studienplätze auf

„Damit wollen wir den Ärztemangel mittelfristig in den Griff bekommen“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Kritik gab es auch an der Bundesregierung, die es nicht schaffen würde sicherzustellen, „dass mit österreichischem Steuergeld ausgebildete Mediziner nach dem Studium auch hierzulande zur Verfügung stehen“. Zugleich werde sich der Ärztemangel in den kommenden Jahren verschärfen. „Wir können daher aus burgenländischer Sicht nicht zuwarten“, so Doskozil.