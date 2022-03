Bruckneudorf: Wirbel um Plan für neues Asylzentrum

Schon nach der Flüchtlingswelle 2015 diente der frühere Bauhof des Bundesheeres in Bruckneudorf als Camp. Ab dem Frühjahr 2016 waren in dem Containerdorf Migranten unterschiedlichster Herkunft untergebracht. 92 Afghanen, Albaner, Chinesen & Co. lautete der Höchststand. Die damaligen Zustände in und rund um das Lager sind Anrainern noch in Erinnerung. „So etwas wollen wir nicht noch einmal mitmachen“, heißt es. Die Gemeinde ist strikt gegen die Bundespläne.