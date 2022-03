Wiens beste Polizisten bei Gala Rathaus geehrt

Der prachtvolle Festsaal im Wiener Rathaus. Es ist die erste Großveranstaltung seit Pandemiebeginn. Sie gehört am Sonntagabend den Männern und Frauen in Uniform. Der Schatten des Ukrainekrieges schwingt mit. Die Gala beginnt mit einer Schweigeminute. Am Saaleingang werden gelbe und blaue Covid-Masken verteilt, aus Solidarität mit dem zerbombten Land.