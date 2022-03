Asylwerber geehrt: Die ausgezeichneten Helfer

Preis wird in Gedenken an Ute Bock vergeben

Dritter Gewinner ist Abdelrahman Abujazma, der 2018 aus Palästina gekommen ist, heute ebenfalls im Burgenland lebt. Tatkräftig unterstützt er im Haus Franziskus der Caritas. In Alltagsfragen, beim Übersetzen. Und er hält Workshops für Menschenrechte. Der Preis für ehrenamtliches Engagement wurde 2019 anlässlich des ersten Todestags von Flüchtlingshelferin Ute Bock initiiert und wird seither jährlich vom Ute-Bock-Flüchtlingsprojekt vergeben.