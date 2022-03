Tiefe Trauer um gute Seele von Fußballverein

Große Trauer

Nach der aktiven Zeit war er Funktionär und Kassier. „Bis zum Schluss half Herbert seinem Verein auf dem und rund um den Sportplatz, wo er konnte“, loben seine Wegbegleiter. Groß ist die Trauer um die Fußballlegende. Am Freitag um 13 Uhr wird in der Aufbahrungshalle in Deutsch Kaltenbrunn von ihm Abschied genommen.