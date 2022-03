So sexy gratuliert Ratajkowski Sohn zum Geburtstag

Vor einem Jahr brachte Emily Ratajkowski ihr erstes Kind zur Welt. Zum Ehrentag ihres Knirpses hat sich die 30-Jährige etwas ganz Besonders ausgedacht - und damit ihre Fans beschenkt. Auf Instagram postete die Model-Beauty gleich drei unfassbar sexy Nacktfotos. Auf einem rekelt sie sich in der vollen Wanne, auf dem anderen steht sie in der Dusche und präsentiert ihren kugelrunden Babybauch. Foto Nummer drei zeigt Ratajkowski schließlich am Fauteil sitzend.