Emily Ratajkowski ganz scharf auf ihren Mann

Während ihr Hündchen fasziniert zuschaut, knuspert Model Emily Ratajkowski nur mit einem dünnen, superkurzen roten Kleidchen bekleidet, auf den neuesten Fotos auf ihrem Instagram-Account an ihrem Mann. Der hält sich sicherheitshalber an ihren Nackten Pobacken fest, so überwältigt scheint er von dieser Leidenschaft.