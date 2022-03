Impfpflicht: Werden Strafen nun doch aufgeschoben?

Der erste Bericht der Kommission zur Evaluierung der Impfpflicht wird am Mittwoch vorgelegt. Informationen der „ZiB 2“ zufolge empfiehlt die Kommission, die Impfpflicht als solche zu behalten, aber die ab Mitte März geplanten Strafen auszusetzen und Mitte Juni neuerlich zu evaluieren. Der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch wollte sich dazu in derselben Sendung am Dienstagabend nicht äußern.