Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Psyche in Not

Mehr als 10.000 Gespräche mit Menschen in Krisen

Tirol
06.05.2026 20:00
Wer schon einmal eine psychische Krise durchmachen musste, weiß um den Wert von Unterstützung.
Wer schon einmal eine psychische Krise durchmachen musste, weiß um den Wert von Unterstützung.(Bild: Pcess609 - stock.adobe.com)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Vor mittlerweile vier Jahren wurden in Tirol die Psychosozialen Zentren als niederschwellige Anlaufstelle bei psychischen Krisen eingerichtet. Im Vorjahr wurden bereits mehr als 10.000 Beratungsgespräche geführt. Was hinter dem Anstieg steckt. 

0 Kommentare

Vier Jahre, acht Standorte, 38 Mitarbeiter – hinter diesen Zahlen steckt ein Beratungsangebot, das laut den Verantwortlichen seinesgleichen in Österreich sucht. Die Psychosozialen Zentren Tirol wurden in der Pandemiezeit eingerichtet und sind mittlerweile nicht mehr wegzudenken aus der Versorgungslandschaft.

Zitat Icon

Oft reichen wenige Termine aus, um Entlastung zu schaffen und weitere passende Unterstützung einzuleiten.

Alexandra Steiner- Mangweth, Leiterin IBK

Bild: Claudia Thurner

Bekanntheit nimmt zu, mehr „schwere Themen“
„Im Vorjahr haben wir erstmals mehr als 10.000 Beratungsgespräche geführt“, blickt Geschäftsführer Michael Wolf auf die Statistik (siehe Grafik). Warum die Zahlen steigen, dazu haben Wolf und Alexandra Steiner-Mangweth, Standortleiterin in Innsbruck, mehrere Erklärungen. „Unsere Bekanntheit steigt und vor allem jüngere Menschen sind auch bereit, sich in Krisensituationen Hilfe zu holen. Das ist gut so“, konstatiert Steiner-Mangweth.

Gleichzeitig seien auch zunehmende Belastungen durch ständig neue Krisen weltweit, durch finanziellen Druck und andere Entwicklungen der Zeit zu spüren. „Es geht immer öfter um schwere Themen“, erklärt die Standortleiterin. Dies sei eine große Herausforderung fürs Team. Es brauche deshalb ausreichend Erfahrungswerte. „Oft reichen jedoch wenige Termine aus, um Entlastung zu schaffen und Orientierung rund um weitere Unterstützung zu geben“, führt Steiner-Mangweth aus.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Rund 3500 Frauen und Männer suchten im Vorjahr eine der acht Psychosozialen Zentren zwischen Reutte und Lienz auf. Geschäftsführer Wolf räumt ein, dass durch den wachsenden Zulauf die Wartezeiten auf eine Beratung länger werden: „Innerhalb einer Woche war immer unser Ziel. Derzeit kann es schon bis zu 20 Tage dauern.“ Wolf und Steiner-Mangweth betonen gleichzeitig aber, dass sie durch ihre Vernetzung mit anderen Beratungsstellen im Bedarfsfall Hilfesuchenden auch zeitnah eine andere Anlaufstelle vermitteln können.

Zitat Icon

Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es die Gewissheit, dass Hilfe zur Verfügung steht.

Eva Pawlata, Sozial-Landesrätin (SPÖ)

Bild: Johanna Birbaumer

Land zahlt 2,4 Mio. Euro, der Bund ist draußen
Anonym, kostenlos, niederschwellig – das Konzept der Psychosozialen Zentren ist dem Land im Jahr 2,4 Millionen Euro wert. „Diese Einrichtungen sind als Erstanlaufstelle unverzichtbare Stützpfeiler der Hilfslandschaft“, betont Sozial-Landesrätin Eva Pawlata (SPÖ). Vom Bund kamen im Vorjahr 137.000 Euro an Krisenfinanzierung. Diese fällt heuer weg. Die Sozialversicherungsträger steuerten zuletzt 480.000 Euro bei. Für heuer laufen noch die Verhandlungen. Wolf ist jedoch zuversichtlich: „Die Sozialversicherungen rechnen genau und wissen, dass die Folgekosten durch fehlende Unterstützung zu einem frühen Zeitpunkt enorm sind.“ Und er weist auf die bestehenden Lücken in der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung hin.

Lesen Sie auch:
Psychologin Sabine Viktoria Schneider hat sich auf Mind-Body-Medizin spezialisiert und nutzt die ...
Krone Plus Logo
Erschöpft und müde
Krank ohne Befund: So wirkt Psyche auf den Körper
21.02.2026

Die Bedeutung von Einrichtungen wie den Psychosozialen Zentren dürfte weiter steigen. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO werden im Jahr 2030 von den fünf häufigsten Erkrankungen drei psychiatrische Leiden sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
06.05.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
167.043 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
125.014 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
120.449 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
723 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Innenpolitik
„Schwarze Pädagogik“: Kinder-NGO empört über Kickl
716 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl ist bei seiner 1.-Mai-Kundgebung in Linz seinem Ruf als ...
Kolumnen
Sie finden immer neue Wege, ihren Leuten zu helfen
673 mal kommentiert
Quer durch alle Parteien gibt es Mitleid für den „Gust“ – kein Wunder ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf