Mehr als 10.000 Gespräche mit Menschen in Krisen

Rund 3500 Frauen und Männer suchten im Vorjahr eine der acht Psychosozialen Zentren zwischen Reutte und Lienz auf. Geschäftsführer Wolf räumt ein, dass durch den wachsenden Zulauf die Wartezeiten auf eine Beratung länger werden: „Innerhalb einer Woche war immer unser Ziel. Derzeit kann es schon bis zu 20 Tage dauern.“ Wolf und Steiner-Mangweth betonen gleichzeitig aber, dass sie durch ihre Vernetzung mit anderen Beratungsstellen im Bedarfsfall Hilfesuchenden auch zeitnah eine andere Anlaufstelle vermitteln können.