Impfpflicht: Festhalten, aussetzen, keine Strafen?

Mückstein und GECKO wollen an Impfpflicht festhalten

Auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) will definitiv an der Impfpflicht festhalten. „Bei dem Gesetz handelt es sich um ein gemeinsames Projekt von vier Parteien und der gesamten Bundesregierung“, stellte er klar. Auch die GECKO-Kommission verteidigte sie am vergangenen Donnerstag. So solle die Impfpflicht vor allem als Maßnahme für potenzielle Wellen im Herbst helfen - da der volle Impfschutz plus Booster ein halbes Jahr brauche, um seine volle Wirkung zu entfalten. So wäre man bei einer neuen Welle im Herbst gut gerüstet. Zumindest sagen Prognosen einen entspannten, infektionsarmen Sommer voraus.