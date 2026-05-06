Trump verrät jetzt sein kurioses Fitness-Geheimnis

Kann man mit nur einer Minute Training am Tag wirklich fit bleiben? Wenn es nach US-Präsident Donald Trump geht, offenbar schon. Mit einem Augenzwinkern präsentierte der 79-Jährige nun seine ganz persönliche Fitness-Routine – und sorgte damit nicht nur für Gelächter, sondern auch für Gesprächsstoff weit über den Sport hinaus.