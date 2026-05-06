Baugerüst stürzte auf Autos und Zug blieb stehen

Heftige Windböen zogen am frühen Mittwochabend über die nördlichen Landesteile. So schnell wie sie kamen, so schnell waren sie auch wieder weg – hinterließen aber ihre Spur. Etwa in der Stadt Salzburg: Ein Baugerüst fiel auf parkende Autos, ein Ast auf die Oberleitung der ÖBB-Trasse in den Süden.