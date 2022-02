Kommission soll klären, ob Impfpflicht kommt

Auf Basis des Berichts werde die Bundesregierung ihre weiteren Entscheidungen treffen, so Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in einer Aussendung. Er lobte das Team als „hochqualifiziert“. Man habe das Impfpflichtgesetz „aus gutem Grund so gebaut, dass wir auf Entwicklungen auch entsprechend flexibel reagieren können“, betonte Nehammer abermals. Die Kommission soll bei ihrer Arbeit durch den Krisenstab GECKO unterstützt werden.