U-Bahn geräumt! Chaos vor Champions-League-Hit

Bayern muss Rückstand aufholen

Vor einer Woche gewann PSG das spektakuläre Hinspiel im Champions-League-Halbfinale mit 5:4. Im Rückspiel heute (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in München wollen die Bayern den Titelverteidiger entthronen und erstmals seit sechs Jahren wieder ins Endspiel (am 30. Mai in Budapest) einziehen.