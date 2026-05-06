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U-Bahn geräumt! Chaos vor Champions-League-Hit

Champions League
06.05.2026 19:48
In der Allianz-Arena steigt heute der Champions-League-Hit.
In der Allianz-Arena steigt heute der Champions-League-Hit.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Chaos vor dem Champions-League-Hit zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain: Eine U-Bahn der Linie U6 musste am Mittwochabend geräumt werden.

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„Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes am U-Bahnhof Dietlindenstraße musste die U-Bahn mit rund 1000 Fußballfans an Bord evakuiert werden“, schrieb die Münchner Polizei in den sozialen Medien.

Wie die „Bild“ berichtet, hatte wohl eine E-Zigarette einen Feueralarm ausgelöst. Ein Video in den sozialen Medien zeigt den U-Bahn-Waggon voller Qualm.

Ein Sonderzug musste her. Wenig später gab die Polizei auch bereits wieder Entwarnung: „Die Maßnahmen rund um die U-Bahn-Station sind nun abgeschlossen.“

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