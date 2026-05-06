U-Bahn geräumt! Chaos vor Champions-League-Hit

Chaos vor dem Champions-League-Hit zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain: Eine U-Bahn der Linie U6 musste am Mittwochabend geräumt werden.
„Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes am U-Bahnhof Dietlindenstraße musste die U-Bahn mit rund 1000 Fußballfans an Bord evakuiert werden“, schrieb die Münchner Polizei in den sozialen Medien.
Wie die „Bild“ berichtet, hatte wohl eine E-Zigarette einen Feueralarm ausgelöst. Ein Video in den sozialen Medien zeigt den U-Bahn-Waggon voller Qualm.
Ein Sonderzug musste her. Wenig später gab die Polizei auch bereits wieder Entwarnung: „Die Maßnahmen rund um die U-Bahn-Station sind nun abgeschlossen.“
Bayern muss Rückstand aufholen
Vor einer Woche gewann PSG das spektakuläre Hinspiel im Champions-League-Halbfinale mit 5:4. Im Rückspiel heute (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in München wollen die Bayern den Titelverteidiger entthronen und erstmals seit sechs Jahren wieder ins Endspiel (am 30. Mai in Budapest) einziehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.