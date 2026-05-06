Aus Ärger über Trump: Tritt Kanada der EU bei?

Selbst den als sehr geduldig und überlegt geltenden Kanadier reicht’s. Donald Trumps ständige verbale Angriffe und seine unverhohlenen Drohungen, Kanada als 51. US-Bundesstaat zu annektieren, haben die kanadische Öffentlichkeit sowie die Regierung rund um den liberalen Premierminister Mark Carney dazu veranlasst, ihre Blicke verstärkt in Richtung Europa zu richten. Kurzum: Die Kanadier haben genug von dem aggressiven und autoritären Weltmachtgehabe der Trump-Administration.