Aus Ärger über Trump: Tritt Kanada der EU bei?

Kanada flirtet mit der Idee, der Europäischen Union beizutreten. Eine Schnapsidee oder Polit-Sensation? Was lange als halblustiger Scherz galt, hat nun gewaltiges Momentum bekommen und sich zu einem seriös diskutierten Thema entwickelt. Doch wie realistisch ist dieser Vorstoß?
Selbst den als sehr geduldig und überlegt geltenden Kanadier reicht’s. Donald Trumps ständige verbale Angriffe und seine unverhohlenen Drohungen, Kanada als 51. US-Bundesstaat zu annektieren, haben die kanadische Öffentlichkeit sowie die Regierung rund um den liberalen Premierminister Mark Carney dazu veranlasst, ihre Blicke verstärkt in Richtung Europa zu richten. Kurzum: Die Kanadier haben genug von dem aggressiven und autoritären Weltmachtgehabe der Trump-Administration.
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