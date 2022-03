Nehammer: Keine Schonung für neuen Minister Rauch

Vor der Sondersitzung des Nationalrats wurde der langjährige Vorarlberger Landesrat Rauch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg angelobt. Er folgt auf Wolfgang Mückstein (Grüne), der vergangene Woche zurückgetreten war. Am frühen Nachmittag übergab Mückstein im Gesundheitsministerium die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger.