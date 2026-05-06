„Reformen sind nicht von heute auf morgen möglich“

Eine erste Reaktion seitens des Justizministerium liegt der „Krone“ nun vor. „Die Verbesserung der Situation des Straf- und Maßnahmenvollzugs hat für die Justizministerin höchste Priorität. Es wurden und werden laufend Reformschritte gesetzt, um mehr Personal zu rekrutieren, dem Überbelag zu begegnen sowie die Versorgung psychisch kranker Menschen im Normalvollzug zu verbessern, nachdem in vergangenen Legislaturperioden notwendige Maßnahmen oft unterlassen bzw. zu spät oder zu wenig konsequent ergriffen wurden. Dies ist nicht von heute auf morgen möglich, sondern nur durch nachhaltige und beständige Arbeit an den Ursachen der Probleme“, sagt Sprecherin Sina Bründler-Lerner der „Krone“.