Glauben Sie nicht, was Sie im Social Web sehen

In der Ukraine herrscht Krieg. Der russische Einmarsch wird in sozialen Medien von zahlreichen Bildern und Videos begleitet. Doch kann man glauben, was darauf zu sehen ist? Laut Fakten-Check nicht: Oft verkaufen Social-Media-Accounts mehrere Jahre alte Aufnahmen als neu, teils werden Szenen aus Computerspielen als Bilder aus der Ukraine verkauft. Wer soziale Medien konsumiert, sollte skeptisch sein.