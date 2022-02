Russischer Einmarsch in die Ukraine hat begonnen

Die russische Invasion in der Ukraine hat begonnen: Nachdem Präsident Wladimir Putin in einer TV-Ansprache in der Nacht auf Donnerstag eine „Militäroperation“ angekündigt hatte, konzentrierten sich die Angriffe in den ersten Stunden auf den östlichen Teil des Landes. Der ukrainische Außenminister sprach von „friedlichen Städten“, die „unter Beschuss“ seien - vereinzelt reichten die Angriffe bis nach Kiew. Präsident Wolodymyr Selenskyj verhängte das Kriegsrecht und kündigte an: „Wir werden siegen.“ Laut Moskaus Verteidigungsministerium sei die ukrainische Luftabwehr unschädlich gemacht, Separatisten meldeten die Einnahme von zwei Kleinstädten. Auf Russlands Seite gebe es erste „Verluste“.