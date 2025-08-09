Sebastian Ofner: Vierte Auftaktniederlage in Serie

Seit Wimbledon kein Sieg

Ofner hat seit dem Erreichen der dritten Runde in Wimbledon kein Match mehr gewonnen. Er hat nun beim ATP-250-Turnier in Winston-Salem (ab 17.8.) noch die Gelegenheit, mehr Matchpraxis für die US Open zu sammeln. Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres startet am 24. August. Ofner, aktuell Nummer 141 in der Weltrangliste, nutzt derzeit sein „geschütztes Ranking“ nach seinen Fersenoperationen im Vorjahr.