Biosprit-Betrug lässt heimische Anbieter zittern

Kontrollen werden verstärkt

Münzer sieht auch einen „massiven Vertrauensverlust gegenüber dem Energiehandel“. In Österreich ist bisher kein Betrugsfall bekannt, heißt es aus dem Verkehrsministerium. Trotzdem hat das Amt eine „verschärfte Antragsprüfung“ eingeleitet und forciert Kontrollen, das heißt: Jede Charge muss von vorne bis hinten geprüft werden. Die heimische Ölbranche macht das nervös. Die Wirtschaftskammer spricht sich für Aufklärung, aber gegen einen „Generalverdacht“ aus.