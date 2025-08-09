Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Skandal mit Ansage“

Biosprit-Betrug lässt heimische Anbieter zittern

Wirtschaft
09.08.2025 09:00
Biodiesel muss zertifiziert werden. Doch dabei geht einiges schief.
Biodiesel muss zertifiziert werden. Doch dabei geht einiges schief.(Bild: AP/Thomas Kienzle)

Eine chinesische Fabrik produziert „nachhaltige“ Treibstoffe, doch am Ende stellt sich heraus: Sie existiert gar nicht, tatsächlich ist Palmöl oder Ähnliches in den Fässern. Der Betrugsfall könnte teure Folgen haben. Die Ölbranche ist wegen möglicher Steuerrückzahlungen nervös.

0 Kommentare

Eine handfeste Betrugsmasche flog im Frühjahr auf, große Mengen an HVO-Diesel kamen über Importe aus Drittstaaten nach Europa, doch später flog der Betrug auf, die Nachhaltigkeitszertifikate waren zu Unrecht ausgestellt worden. HVO ist ein erneuerbarer Diesel, der aus 100 Prozent Pflanzenölen oder Fetten erzeugt wird. Die Hersteller von echtem Biosprit werden von den Betrügern mit ihren Dumping-Preisen unter Druck gesetzt, zumal die Mengen seit Jahren steigen.

„Skandal mit Ansage“
Der steirische Industrielle Ewald Marco Münzer, auch Präsident des europäischen Biokraftstoffverbands, sieht „einen Skandal mit Ansage“: „Über Jahre hinweg wurden angebliche erneuerbare Kraftstoffe aus Drittstaaten in die EU importiert, die als nachhaltig galten – tatsächlich aber mangels glaubwürdiger Herkunftsnachweise nie hätten anerkannt werden dürfen.“

Allein in Österreich könnte sich der Steuerausfall für den Staat auf einen dreistelligen Millionenbetrag belaufen, so Münzer. Denn HVO-Treibstoffe sind von der Mineralölsteuer befreit, aber nur mit gültigem Zertifikat, sonst muss die Steuer nachgezahlt werden. Denn, handelt es sich um keinen echten HVO-Diesel, fällt die Grundlage für die Steuerbefreiung weg.

Zitat Icon

Es ist ein Skandal mit Ansage. Über Jahre hinweg wurden angebliche erneuerbare Kraftstoffe aus Drittstaaten in die EU importiert, die als nachhaltig galten – tatsächlich aber mangels glaubwürdiger Herkunftsnachweise nie hätten anerkannt werden dürfen.

Ewald Marco Münzer

Bild: Münzer Bioindustrie

Kontrollen werden verstärkt
Münzer sieht auch einen „massiven Vertrauensverlust gegenüber dem Energiehandel“. In Österreich ist bisher kein Betrugsfall bekannt, heißt es aus dem Verkehrsministerium. Trotzdem hat das Amt eine „verschärfte Antragsprüfung“ eingeleitet und forciert Kontrollen, das heißt: Jede Charge muss von vorne bis hinten geprüft werden. Die heimische Ölbranche macht das nervös. Die Wirtschaftskammer spricht sich für Aufklärung, aber gegen einen „Generalverdacht“ aus.

Lesen Sie auch:
500 Mio. € Schulden
Ölhändler LU & NO AG schlittert in Mega-Pleite
12.12.2023

Hinter den Kulissen machen Branchenvertreter Druck. Zuletzt setzte Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner das Thema unlauterer Praktiken auf die Tagesordnung des EU-Rates und forderte stärkere Kontrollen. In einem E-Mail aus der WKO, das der „Krone“ vorliegt, heißt es daraufhin, es sei „nicht auszuschließen, dass betroffene Unternehmen bei Unterstützung dieses Vorschlags in ihrer Existenz bedroht sind“.

Steuerschulden können Betrieb gefährden
Der Fall erinnert an eine große Pleite des Dieselhändlers LU&NO. Damals ging ein Händler mit 500 Millionen Euro Passiva pleite. Auslöser waren Steuerrückstände, hieß es damals. 

Porträt von Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
216.093 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
196.876 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
138.654 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1200 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1065 mal kommentiert
Archivbild
Innenpolitik
Minister kontert UN-Mahnung: „Weltfremde Aussage“
872 mal kommentiert
Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg wurde das Assad-Regime gestürzt – Innenminister Karner lässt nun ...
Mehr Wirtschaft
„Skandal mit Ansage“
Biosprit-Betrug lässt heimische Anbieter zittern
Regierung plant Anreiz
Niedrigere Steuern sollen Vollzeitarbeit anregen
„Krone“-Kommentar
Warum der Chips-Act der EU zu zerbröseln droht
„Krone“-Kommentar
Mit Subventionen alles zudecken
Krone Plus Logo
Stromkosten, Gebühren
Neuer Sozialtarif: Wo Geringverdiener Geld sparen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf