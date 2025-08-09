Führt uns Künstliche Intelligenz in den Untergang?

Ein führender KI-Forscher malte jüngst im „Spiegel“ den Teufel an die Wand: Die Künstliche Intelligenz werde sich weit schneller entwickeln als bisher angenommen und schon bald die Kontrolle übernehmen. „Krone“-Wissenschaftsexperte Christian Mähr ist anderer Ansicht.
Das im „Spiegel“ geschilderte Szenario könnte man als aufmerksamkeitsheischende Schwarzmalerei abtun – je düsterer die Zukunft, desto höher die Reichweite. Aber der interviewte Herr namens Daniel Kokotajlo war an der Entwicklung von ChatGPT beteiligt, kommt also aus dem Herzen der KI-Forschung. Er prophezeit die Existenz einer Super-KI in den kommenden zehn Jahren, die alle menschlichen Fähigkeiten himmelweit übertreffen soll. Es bestehe die Gefahr, dass diese übermächtige Intelligenz die Macht übernimmt und uns – erraten! – alle auslöscht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.