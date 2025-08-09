Führt uns Künstliche Intelligenz in den Untergang?

Das im „Spiegel“ geschilderte Szenario könnte man als aufmerksamkeitsheischende Schwarzmalerei abtun – je düsterer die Zukunft, desto höher die Reichweite. Aber der interviewte Herr namens Daniel Kokotajlo war an der Entwicklung von ChatGPT beteiligt, kommt also aus dem Herzen der KI-Forschung. Er prophezeit die Existenz einer Super-KI in den kommenden zehn Jahren, die alle menschlichen Fähigkeiten himmelweit übertreffen soll. Es bestehe die Gefahr, dass diese übermächtige Intelligenz die Macht übernimmt und uns – erraten! – alle auslöscht.