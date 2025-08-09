Vorteilswelt
Zwischen Himmel & Erde

Führt uns Künstliche Intelligenz in den Untergang?

Vorarlberg
09.08.2025 08:00
Besteht die Gefahr, dass eine Superintelligenz uns Menschen auslöscht? Um in der realen Welt ...
Besteht die Gefahr, dass eine Superintelligenz uns Menschen auslöscht? Um in der realen Welt etwas zu bewirken, müssen reale Gegenstände manipuliert werden – und das ist nicht so einfach.(Bild: PixobaPICS - stock.adobe.com)

Ein führender KI-Forscher malte jüngst im „Spiegel“ den Teufel an die Wand: Die Künstliche Intelligenz werde sich weit schneller entwickeln als bisher angenommen und schon bald die Kontrolle übernehmen. „Krone“-Wissenschaftsexperte Christian Mähr ist anderer Ansicht. 

Das im „Spiegel“ geschilderte Szenario könnte man als aufmerksamkeitsheischende Schwarzmalerei abtun – je düsterer die Zukunft, desto höher die Reichweite. Aber der interviewte Herr namens Daniel Kokotajlo war an der Entwicklung von ChatGPT beteiligt, kommt also aus dem Herzen der KI-Forschung. Er prophezeit die Existenz einer Super-KI in den kommenden zehn Jahren, die alle menschlichen Fähigkeiten himmelweit übertreffen soll. Es bestehe die Gefahr, dass diese übermächtige Intelligenz die Macht übernimmt und uns – erraten! – alle auslöscht.

Christian Mähr
Christian Mähr
Vorarlberg
Zwischen Himmel & Erde
Führt uns Künstliche Intelligenz in den Untergang?
