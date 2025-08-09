Max Verstappen genießt das Leben – und die Liebe

Max Verstappen macht offenbar Urlaub. Nicht allein, sondern mit seiner Liebe Kelly Piquet. Ihnen scheint‘s gut zu gehen.
Eng umschlungen posen sie für Kelly Insta-Story. Sie blickt geradezu verträumt drein, im Hintergrund das Meer – Kelly und Max scheinen das Leben zu genießen. Und die Liebe. Urlaub ist halt doch die schönste Zeit im Jahr. Und in der Formel-1-Sommerpause sei dem Red-Bull-Hero die Auszeit gegönnt.
„So viele unvergessliche Momente“
Verstappen selbst zeigt auf seinem Account zwar keine Urlaubsfotos, dafür aber einen Zusammenschnitt aus seiner bisherigen Red-Bull-Karriere. Er wolle über die ersten 200 Rennen für den Bullen-Rennstall reflektieren, schreibt er. Immerhin gebe es „so viele unvergesseliche Momente“ festzuhalten. Was mit diesem Video wohl auch gelingt.
Daheim aus dem Tief
Noch drei Wochen pausiert die Formel eins. Am 31. August wird in Zandvoort gefahren. Für Verstappen wird es dann vor seinen niederländischen Fans darum gehen, einen Weg aus dem Tief zu finden. In Ungarn war der Weltmeister wie erwartet kein Faktor und wurde Neunter. „Leider lief das gesamte Wochenende nicht gut für uns, und wir müssen verstehen, warum das so war“, meinte er. Vier Rennen in Folge stand der Weltmeister nicht auf dem Podest – das hatte Verstappen zuletzt in der Saison 2018 erlebt.
