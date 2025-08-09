Max Verstappen genießt das Leben – und die Liebe

Daheim aus dem Tief

Noch drei Wochen pausiert die Formel eins. Am 31. August wird in Zandvoort gefahren. Für Verstappen wird es dann vor seinen niederländischen Fans darum gehen, einen Weg aus dem Tief zu finden. In Ungarn war der Weltmeister wie erwartet kein Faktor und wurde Neunter. „Leider lief das gesamte Wochenende nicht gut für uns, und wir müssen verstehen, warum das so war“, meinte er. Vier Rennen in Folge stand der Weltmeister nicht auf dem Podest – das hatte Verstappen zuletzt in der Saison 2018 erlebt.