„Regeneration!“ Ronaldo zeigt seinen Super-Body

Es ist schon immer wieder beeindruckend, fast könnte man meinen: unverschämt, wie austrainiert Ronaldo auch mit 40 Jahren noch ist. Sein aktuelles Instagram-Posting stellt das einmal mehr unter Beweis. In die Ferne blickend sitzt der Super-Kicker auf einem Hometrainer und radelt offenbar nach einer anstrengenden Trainingseinheit aus. Sein dabei unverhüllt zu sehender Oberkörper: wie gezeichnet, top austrainiert, fast kunstvoll in Szene gesetzt.