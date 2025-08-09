„Regeneration!“ Ronaldo zeigt seinen Super-Body

Natürlich will er seine Insta-Fans nur wissen lassen, dass er gerade regeneriert. Dass er dabei zufällig „oben ohne“ auf einem Radl sitzt, ist Zufall. Allerdings: Herzeigbar ist Cristiano Ronaldos Super-Body definitiv noch allemal.
Es ist schon immer wieder beeindruckend, fast könnte man meinen: unverschämt, wie austrainiert Ronaldo auch mit 40 Jahren noch ist. Sein aktuelles Instagram-Posting stellt das einmal mehr unter Beweis. In die Ferne blickend sitzt der Super-Kicker auf einem Hometrainer und radelt offenbar nach einer anstrengenden Trainingseinheit aus. Sein dabei unverhüllt zu sehender Oberkörper: wie gezeichnet, top austrainiert, fast kunstvoll in Szene gesetzt.
Von Salzburg nach Portugal
Der Stress im vor einer Woche zu Ende gegangenen Trainingslager in Saalfelden hat ihm nachhaltig offenbar nichts anhaben können. Nachdem der Trubel um seine Person im Salzburger Land offenbar zu viel geworden war, übersidelte Ronaldo mit seinem Klub Al-Nassr – offiziell wegen des schlechten Wetters – von Österreich nach Portugal.
Das Motto von Ronaldo ist da wie dort (und offenbar altersunabhängig) das gleiche: „Keep pushing“.
Das Motto scheint er nicht auf Social Media zu posten, sondern auch zu beherzigen und zu leben. Sonst würde er mit 40 wohl kaum über so einen Oberkörper verfügen.
Kommentare
