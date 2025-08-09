Ohnmacht: Plötzlich wird es schwarz vor Augen

Der Vagusnerv reagiert gereizt

Oft tritt eine Synkope durch emotionale Belastung, Schmerz, aber auch durch Hitze auf. Hier kommt es zu einer Kreislaufdysregulation. Prim. Winkler: „Meist sind es junge Menschen, oft Frauen, die umkippen. Bei ihnen sprechen wir auch von Vagotonikern. Hier ist das parasympathische Nervensystem (für die Entspannung zuständig), im Vergleich zum sympathischen überaktiv. Durch diese Überreizung des Vagusnervs kommt es zum Abfall des Blutdrucks und damit Minderversorgung des Gehirns mit Blut und Sauerstoff. Das Blut versackt in den Extremitäten. Zu wenig Blut im Gehirn führt dann zu einem kurzen Bewusstseinsverlust.“