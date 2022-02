Angriff auf Ukraine: Börsen mit kräftigen Einbußen

"Ohne wirtschaftliche Folgen bleibt Konflikt nicht“

„Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Es herrscht Krieg in Europa“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. „Ohne wirtschaftliche Folgen bleibt der Konflikt wegen Unsicherheiten und steigender Energiepreise nicht“, so auch Marktexperten. Kurszuwächse sind vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine auch bei guten Zahlen kaum zu erwarten.