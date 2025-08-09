Bitte ein bisserl leiser quaken, krähen und mähen!

Gerichte haben sich auch schon vorm Schweige-Urteil über zig Frösche in Pasching in Oberösterreich mit skurrilen Lärm-Klagen auseinandersetzen müssen. Und es war nicht nur tierisch, auch die Kirche bekam schon die Bitte: „Ein bisserl leiser läuten!“ Und „Krone“-Leser bieten Teich-Besitzern, die nun auch Klagsdrohungen fürchten, Hilfe an.