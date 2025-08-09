Bitte ein bisserl leiser quaken, krähen und mähen!
Es gibt Urteile:
Gerichte haben sich auch schon vorm Schweige-Urteil über zig Frösche in Pasching in Oberösterreich mit skurrilen Lärm-Klagen auseinandersetzen müssen. Und es war nicht nur tierisch, auch die Kirche bekam schon die Bitte: „Ein bisserl leiser läuten!“ Und „Krone“-Leser bieten Teich-Besitzern, die nun auch Klagsdrohungen fürchten, Hilfe an.
„Das einfachste Mittel gegen Frösche ist ein Springbrunnen. Frösche mögen kein bewegtes Wasser“ – Rudolf Sp. (76) aus Wels hat einen Vorschlag, wie Familie Knoll aus Pasching ihre Frösche vergraulen kann. Bekanntlich müssen die Teichbewohner per Gerichtsbeschluss in der Nacht leiser quaken, nachdem ein Nachbar wegen Lärmbelästigung geklagt hatte.
