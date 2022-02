Ukrainer: „Stellen uns auf das Schlimmste ein“

„Haben uns darauf eingestellt, bei Kerzen dazusitzen“

In der Metrostation „Soloti Worota“ sind die Drehkreuze geöffnet, der Zutritt und die Fahrt mit der Metro sind an diesem Tag umsonst. An einem kleinen Kiosk mit Backwaren macht sich die Verkäuferin vor allem Sorgen um ihre Kinder, die am Stadtrand allein in der Wohnung sind. Alles könnte in einer Woche vorbei sein, hofft die Frau. „Sie nehmen sich das dahinten und dann ist Schluss“, sagt sie mit Blick auf die Separatistengebiete im Donbass. Für die Zwischenzeit geht sie jedoch vom Schlimmsten aus: „Es wird keinen Strom geben, wir haben uns darauf eingestellt, bei Kerzen dazusitzen und abzuwarten.“